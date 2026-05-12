タレントの渡辺満里奈（55）が12日までに、自身のブログを更新。18歳の長男から贈られた“母の日”のプレゼントを公開し、成長への思いをつづった。

渡辺は「Happy Mother's Day！」と題したブログを更新。絵文字を交えながら「長男が初めてのバイト代で買ってくれたカーネーション」と報告し、“母の日”に長男から贈られた鮮やかな赤いカーネーションが束ねられた花束を公開。赤がまぶしい！」と喜びをつづった。

さらに「子どもはあっっっという間に大きくなっちゃいますね。嬉しくもあり、さびしくもあり」と成長していく姿への率直な心境も吐露。初めてのアルバイト代で贈られたプレゼントに母としての感慨をにじませ、ブログを締めくくった。

この投稿にファンからは「親孝行な息子さん」「優しい」「素晴らしい」「これは嬉しい!!」「初めてバイト代が入ったら嬉しくて自分のために使うもんだと思うけど、まずは母へのプレゼントって、嬉しいものですね」「立派に育ってる」などの声が寄せられている。

渡辺はおニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビュー。2005年5月にお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤と結婚。07年に長男、10年に長女が誕生した。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。