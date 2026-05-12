メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタ自動車の源流企業、豊田自動織機で、12日に臨時株主総会がありました。 愛知県刈谷市に本社を置く、豊田自動織機。 トヨタ自動車の母体となった、創業100年の名門企業の本社で12日にあったのが「臨時株主総会」です。 12日の臨時総会は、トヨタグループが約6兆円を投じるTOB・株式公開買い付けの成立を受けて開かれました。 株式の取り扱いをめぐる2つの議案が可決され