【「くるりら」16色・24色セット】 5月20日発売予定 価格 16色セット：1,584円 24色セット2,574円 単色各99円 【拡大画像へ】 アストラムは、「ぺんてる」ブランドから、「くるりら」の16色セットと24色セット、および単色16色を、5月20日より、全国の文具取扱店にて順次発売開始する。価格は16色セットが1,584円、24色セットが2,574