【「くるりら」16色・24色セット】 5月20日発売予定 価格 16色セット：1,584円 24色セット 2,574円 単色 各99円

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アストラムは、「ぺんてる」ブランドから、「くるりら」の16色セットと24色セット、および単色16色を、5月20日より、全国の文具取扱店にて順次発売開始する。価格は16色セットが1,584円、24色セットが2,574円、単色が各99円。

「くるりら」は、くれよんタッチのくりだし式色鉛筆。プラスチックのホルダーに内蔵された芯をくりだして、手軽にくれよんの描き心地を楽しむことができる。今回、これまでの8色セット・12色セットに加え、基本色を揃えた16色セットと、明るい色やきんいろ・ぎんいろ・メタリックカラーを揃えた24色セットを発売。また、要望の多かった単色16色も同時発売する。

16色セットには、既存の12色（だいだいいろ、ペールオレンジ、ちゃいろ、あか、きいろ、むらさき、みずいろ、ももいろ、きみどり、みどり、あお、くろ）に加え、新色4色（おうどいろ、こげちゃ、はいいろ、しろ）を追加。24色セットは、基本の16色の他に、明るい色（レモンいろ、あかるいみどり、うすむらさき）、きんいろ、ぎんいろ、メタリックカラー3色（メタルレモンイエロー、メタルスカイブルー、メタルピンク）を追加した。