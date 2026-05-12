【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】伊東純也〈前編〉 物静かなイナズマはオランダの英雄ヨハン・クライフに憧れていた（元甲府監督・佐久間悟）DF渡辺剛（オランダ1部フェイエノールト／29歳）遅咲きDF渡辺剛が25年のブラジル戦、3月のイングランド戦に先発出場して勝利に貢献するなど、ケガ人続出のDF陣の中で存在感を増している。山梨学院高2年次にCBにコンバートした吉永監督に北中米W杯での期待感を聞いた──。