米沢市によりますと、きょう午後５時ごろ、山形県米沢市東一丁目地内で、クマ１頭が目撃されました。クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 人への被害は確認されていません。 目撃現場付近には小学校や住宅街があり、市は、現場付近を通る際は注意し、新たにクマを目撃した際はすぐに市役所または警察に通報するよう呼びかけています。