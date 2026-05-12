5月12日未明、2人組の男が奈良市の住宅に押し入り、警察は強盗事件として捜査しています。 12日午前1時半ごろ奈良市学園南の住宅で、「男が家に押し入ってきた」と住人の女性（75）から警察に通報がありました。 警察によりますと、女性がゴミ出しの準備のため玄関から出たところ、敷地内にいた男に後ろから頭を押さえられ、口をふさがれたということです。 その間にもう1人の男が家の中に侵入して室内を物色したあと、