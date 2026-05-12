5月12日未明、2人組の男が奈良市の住宅に押し入り、警察は強盗事件として捜査しています。

12日午前1時半ごろ奈良市学園南の住宅で、「男が家に押し入ってきた」と住人の女性（75）から警察に通報がありました。

警察によりますと、女性がゴミ出しの準備のため玄関から出たところ、敷地内にいた男に後ろから頭を押さえられ、口をふさがれたということです。

その間にもう1人の男が家の中に侵入して室内を物色したあと、女性を突き飛ばして逃走したということで、女性は唇を切る軽傷です。

警察によりますと、2人組の男は小物入れ一つを奪って逃げましたが、中に貴重品は入っていなかったということです。近くの住人は…

（近くに住む女性）「（Qこういう事件が起きてどう思う？）いや、もう用心して。それはもう家にいるときも出かけるときもちゃんとね、鍵かけて」

警察によりますと、2人組の男は黒色の布のようなもので顔を隠しており、1人はバールのようなものを持っていたということで、2人以外にも関与した人物がいる可能性があるとみて捜査しています。