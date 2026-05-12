NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟!』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら5月10日に放送された第十八回「羽柴兄弟！」では、守山城にいた市と浅井三姉妹が岐阜城へ移り、信長と対面する場面が描かれました。小栗旬さん演じる信長と三姉妹とのやり取りに視聴者の注目が集まっています。＊以下第十八回のネタバレ