メ～テレ（名古屋テレビ） 4月、共学化への検討方針を打ち出した名古屋を代表する女子大の金城学院大学。突如発表された大きな“方針転換”に、反響が広がっています。現役学生の受け止めは――。 「本学が名古屋学院大学と基本合意を結んだということです」（学校法人 金城学院 小室尚子 理事長） 金城学院が、4月29日に発表した“大学のこれから”について。 運営の主体が2028年度から、名古屋学院