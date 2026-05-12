【モデルプレス＝2026/05/12】お笑い芸人・中山功太（45）は5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄をめぐる“いじめ”騒動に言及し、発言を撤回した。【写真】“いじめ”騒動受け過去の言動謝罪した50歳人気芸人◆中山功太、"いじめ"発言撤回中山は「この度、自分の意思で、サバンナ高橋さんに許可を得てこの文章を書かせていただいています」と切り出し「僕が番組内で言った『いじめられていた