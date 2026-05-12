中山功太、サバンナ高橋茂雄めぐる“いじめ”発言撤回で謝罪「完全に不適切でした」「後悔の念で押し潰されています」【コメント全文】

中山功太、サバンナ高橋茂雄めぐる“いじめ”発言撤回で謝罪「完全に不適切でした」「後悔の念で押し潰されています」【コメント全文】