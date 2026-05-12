【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの小倉優子が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。お肉多めの弁当を披露し、話題を呼んでいる。【写真】42歳3児のママタレ「愛情を感じる」アスパラ肉巻き・肉団子などの“お肉多め”弁当◆小倉優子、お肉多めのお弁当披露小倉は「今日もお肉多めです笑」とつづり、弁当を投稿。アスパラの肉巻き、ひじきの煮物、ミニトマト、レモンを添えた揚げ物、艶のある大きな肉団子など、彩り