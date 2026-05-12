【モデルプレス＝2026/05/12】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。大人のワンプレートご飯を公開し、話題を呼んでいる。【写真】人気芸人の34歳美人妻「お店みたい」オシャレなワンプレート大人ご飯◆蜂谷晏海、ワンプレート大人ご飯披露蜂谷は「大人ご飯 ワンプレートで」と夕食の様子を投稿。ひじき入りご飯、断面が美しい肉料理、かぼちゃの煮物、ポテ