スピードワゴン井戸田潤の美人妻、ワンプレート大人ご飯公開「お店みたい」「子どもごはんも抜かりがない」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。大人のワンプレートご飯を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気芸人の34歳美人妻「お店みたい」オシャレなワンプレート大人ご飯
蜂谷は「大人ご飯 ワンプレートで」と夕食の様子を投稿。ひじき入りご飯、断面が美しい肉料理、かぼちゃの煮物、ポテトサラダを美しく盛り付けたワンプレートを披露した。テーブルにはグラスに注がれたビールが2つ並んでいる。
また、「兄バーグごはん」とつづり、子ども用の食事も紹介。仕切りのある白いプレートには、大人と同じひじき入りご飯と肉と野菜の煮物が盛り付けられている。
さらに、さつまいも塩バターや味噌汁も用意されており、栄養バランスに富んだ内容となっている。最後に「おつかれさま」とねぎらいの言葉を添えている。
この投稿には「お店みたい」「ビールが進みそう」「盛り付けも素敵」「これは食が進む」「大人様ランチって感じ」「子どもごはんも抜かりがない」といった反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の34歳美人妻「お店みたい」オシャレなワンプレート大人ご飯
◆蜂谷晏海、ワンプレート大人ご飯披露
蜂谷は「大人ご飯 ワンプレートで」と夕食の様子を投稿。ひじき入りご飯、断面が美しい肉料理、かぼちゃの煮物、ポテトサラダを美しく盛り付けたワンプレートを披露した。テーブルにはグラスに注がれたビールが2つ並んでいる。
さらに、さつまいも塩バターや味噌汁も用意されており、栄養バランスに富んだ内容となっている。最後に「おつかれさま」とねぎらいの言葉を添えている。
◆蜂谷晏海の投稿が話題
この投稿には「お店みたい」「ビールが進みそう」「盛り付けも素敵」「これは食が進む」「大人様ランチって感じ」「子どもごはんも抜かりがない」といった反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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