【モデルプレス＝2026/05/12】お笑いタレントのイモトアヤコが5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩ごはんを公開した。【写真】「イッテQ」40歳タレント「奥のは旦那さん分かな？」炒飯・炒め物・千切りきゅうりの晩ご飯◆イモトアヤコ、晩ごはん披露イモトは「晩ごはん」とつづり、食卓の様子を公開。卵とネギ、肉が入った色鮮やかな炒飯や、もやしと豚肉とナスを合わせた炒め物、千切りきゅうりの副菜が並ぶ、家庭的