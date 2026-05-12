イモトアヤコ、彩り豊かな晩ご飯に反響「全部美味しそう」「奥のは旦那さん分かな？」
【モデルプレス＝2026/05/12】お笑いタレントのイモトアヤコが5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩ごはんを公開した。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「奥のは旦那さん分かな？」炒飯・炒め物・千切りきゅうりの晩ご飯
イモトは「晩ごはん」とつづり、食卓の様子を公開。卵とネギ、肉が入った色鮮やかな炒飯や、もやしと豚肉とナスを合わせた炒め物、千切りきゅうりの副菜が並ぶ、家庭的で温かみのある献立を披露した。
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「家庭料理の完成形」「彩りが綺麗」「手早く作ったのが伝わる」「お忙しいのにしっかり作ってて尊敬」「奥のは旦那さん分かな？」といった反響が寄せられている。
イモトは2019年、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」のディレクター・石崎史郎氏と結婚。2022年1月に第1子となる男の子を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「奥のは旦那さん分かな？」炒飯・炒め物・千切りきゅうりの晩ご飯
◆イモトアヤコ、晩ごはん披露
イモトは「晩ごはん」とつづり、食卓の様子を公開。卵とネギ、肉が入った色鮮やかな炒飯や、もやしと豚肉とナスを合わせた炒め物、千切りきゅうりの副菜が並ぶ、家庭的で温かみのある献立を披露した。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「家庭料理の完成形」「彩りが綺麗」「手早く作ったのが伝わる」「お忙しいのにしっかり作ってて尊敬」「奥のは旦那さん分かな？」といった反響が寄せられている。
イモトは2019年、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」のディレクター・石崎史郎氏と結婚。2022年1月に第1子となる男の子を出産した。（modelpress編集部）
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