【モデルプレス＝2026/05/12】フリーアナウンサーの青木裕子が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子たちが作ってくれたカレーを披露した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「完成度高い」母の日に息子たちが作ってくれたカレー◆青木裕子、母の日に息子たちが作ってくれたカレー公開青木は「昨日は母の日カレー作ってもらいました」と、息子たちが料理を振る舞ってくれたことを報告。肉やにんじんが入ったカレーにパ