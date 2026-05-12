2児の母・青木裕子、息子たちが作ってくれたカレー披露「完成度高い」「後ろ姿に感動」と反響【母の日】
【モデルプレス＝2026/05/12】フリーアナウンサーの青木裕子が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子たちが作ってくれたカレーを披露した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「完成度高い」母の日に息子たちが作ってくれたカレー
青木は「昨日は母の日カレー作ってもらいました」と、息子たちが料理を振る舞ってくれたことを報告。肉やにんじんが入ったカレーにパセリが振られたご飯、レタスときゅうりのサラダが並んだ食卓の様子を公開した。
また「ちょっとでも見に行こうとするとめちゃくちゃ怒られた」とつづり、キッチンで真剣に調理する息子たちの後ろ姿も披露している。
この投稿に、ファンからは「上手」「真剣に作ってるのが頼もしい」「美味しそう」「最高のプレゼント」「後ろ姿に感動して泣ける」「成長を感じる」「完成度高い」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「完成度高い」母の日に息子たちが作ってくれたカレー
◆青木裕子、母の日に息子たちが作ってくれたカレー公開
青木は「昨日は母の日カレー作ってもらいました」と、息子たちが料理を振る舞ってくれたことを報告。肉やにんじんが入ったカレーにパセリが振られたご飯、レタスときゅうりのサラダが並んだ食卓の様子を公開した。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「上手」「真剣に作ってるのが頼もしい」「美味しそう」「最高のプレゼント」「後ろ姿に感動して泣ける」「成長を感じる」「完成度高い」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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