【モデルプレス＝2026/05/12】サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の中間順位として、1位〜20位および海外の国・地域別の上位5位が発表された。本結果は、投票開始の4月9日11時〜5月6日23時59分までのWEB投票による結果となる（サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票含む）。【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位TOP20◆「2026サンリオキャラクター大賞