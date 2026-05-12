「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位TOP20発表「ポムポムプリン」が逆転1位【一覧】
【モデルプレス＝2026/05/12】サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の中間順位として、1位〜20位および海外の国・地域別の上位5位が発表された。本結果は、投票開始の4月9日11時〜5月6日23時59分までのWEB投票による結果となる（サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票含む）。
【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位TOP20
中間順位で1位となったのは、2025年9年ぶりに1位に輝いた「ポムポムプリン」。初回速報では2位だったが、中間順位では11の国と地域で暫定1位を獲得するなど海外でも高い支持を集め、首位に浮上した。続く2位に「シナモロール」（2025年最終順位2位）、3位に「ポチャッコ」（2025年最終順位3位）がランクインし、最終結果発表に向けて注目が集まる。さらに、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」「リトルツインスターズ」といった人気キャラクターも引き続き上位にランクインした。
また、2025年31年ぶりのTOP10入りを果たした「あひるのペックル」が、初回速報から順位を落とすことなく7位にランクイン。「ハンギョドン」「バッドばつ丸」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」など、「はぴだんぶい」のメンバーも人気を集めている。さらに、マイメロディのお友だち「マイスウィートピアノ」（2025年最終順位18位）が大幅に順位を上げて13位にランクインし、勢いを見せている。投票サイトでは、サンリオグループ共通の会員サービス「Sanrio＋」にログインすると、90位までの全ての中間順位を見ることができる。投票受付は5月24日まで、最終結果発表は6月28日「サンリオフェス2026 in みなとみらい」内で行われる。
「サンリオキャラクター大賞」第41回の開催を記念し、41位にランクインしたキャラクターに贈る「第41回特別賞」を設けてる。中間順位発表では「おさるのもんきち」がランクイン。企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ全40組がエントリーする「パートナー部門」。中間順位1位は、「たてごとアザラシ」をモデルにしたキャラクター「しろたん」の「しろたん×サンリオキャラクターズ」がランクインした。2026年に新設された「ハッピリーナフレンズ部門」の中間順位では、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」のすべての賞で、チンチラの女のコのキャラクター「ちょこちら」が1位となった。（modelpress編集部）
みんな〜たっくさんのエールをどうもありがとう！とっても嬉しいよ〜。ぼくからポムポムエールを送るよ！ポムポム〜♪みんなと一緒に頑張って、ぼくのアニバーサリーイヤーを楽しもうね☆
たくさんのエール、どうもありがとう！みんなの笑顔がぼくのパワーになるよ♪さいごまでいっしょに楽しもうね！
たくさんのエールをありがとう！みんなの気持ちが嬉しくて、ボク、自然と顔がニコニコしちゃう♪みんなもニコニコ、最後まで一緒に楽しもうね！
いっぱい応援してくれてサンキュー★アンタたちのエールちゃんと受けとってるよ！さいごまでアタイらしくがんばるから、アンタたちも笑顔で楽しむんだよ！
たくさんの応援を、どうもありがとう！みんなの気持ちが伝わってきて、キティとってもうれしい◆（※◆は正しくは「ハート」）後半も笑顔いっぱい、一緒に楽しもうね♪
たくさんのおうえんありがとう◆（※◆は正しくは「ハート」）みんなからのえーるでぽかぽかしたきもちになったよ◆みんなもメロディもぽかぽかでにこにこね◆
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【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位TOP20
◆「2026サンリオキャラクター大賞」中間順位発表
中間順位で1位となったのは、2025年9年ぶりに1位に輝いた「ポムポムプリン」。初回速報では2位だったが、中間順位では11の国と地域で暫定1位を獲得するなど海外でも高い支持を集め、首位に浮上した。続く2位に「シナモロール」（2025年最終順位2位）、3位に「ポチャッコ」（2025年最終順位3位）がランクインし、最終結果発表に向けて注目が集まる。さらに、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」「リトルツインスターズ」といった人気キャラクターも引き続き上位にランクインした。
◆「第41回特別賞」中間順位発表
「サンリオキャラクター大賞」第41回の開催を記念し、41位にランクインしたキャラクターに贈る「第41回特別賞」を設けてる。中間順位発表では「おさるのもんきち」がランクイン。企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ全40組がエントリーする「パートナー部門」。中間順位1位は、「たてごとアザラシ」をモデルにしたキャラクター「しろたん」の「しろたん×サンリオキャラクターズ」がランクインした。2026年に新設された「ハッピリーナフレンズ部門」の中間順位では、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」のすべての賞で、チンチラの女のコのキャラクター「ちょこちら」が1位となった。（modelpress編集部）
◆ポムポムプリンコメント
みんな〜たっくさんのエールをどうもありがとう！とっても嬉しいよ〜。ぼくからポムポムエールを送るよ！ポムポム〜♪みんなと一緒に頑張って、ぼくのアニバーサリーイヤーを楽しもうね☆
◆シナモロールコメント
たくさんのエール、どうもありがとう！みんなの笑顔がぼくのパワーになるよ♪さいごまでいっしょに楽しもうね！
◆ポチャッココメント
たくさんのエールをありがとう！みんなの気持ちが嬉しくて、ボク、自然と顔がニコニコしちゃう♪みんなもニコニコ、最後まで一緒に楽しもうね！
◆クロミコメント
いっぱい応援してくれてサンキュー★アンタたちのエールちゃんと受けとってるよ！さいごまでアタイらしくがんばるから、アンタたちも笑顔で楽しむんだよ！
◆ハローキティコメント
たくさんの応援を、どうもありがとう！みんなの気持ちが伝わってきて、キティとってもうれしい◆（※◆は正しくは「ハート」）後半も笑顔いっぱい、一緒に楽しもうね♪
◆マイメロディコメント
たくさんのおうえんありがとう◆（※◆は正しくは「ハート」）みんなからのえーるでぽかぽかしたきもちになったよ◆みんなもメロディもぽかぽかでにこにこね◆
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