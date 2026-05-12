【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの小倉優子が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への弁当を公開した。【写真】42歳3児のママタレ「ボリュームたっぷり」野球部長男への“白米1合”弁当◆小倉優子、野球部長男への弁当公開小倉は「中学二年生野球部男子のお弁当です」とつづり、長男へのお弁当を投稿。「白米一合」「メインはムネ肉ソテー！」とも記し、大きな弁当箱に大量のご飯、大きな鶏胸肉のソテー、ウイ