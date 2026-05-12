3児の母・小倉優子、白米1合＆鶏ムネソテーメインの「中学二年生野球部男子のお弁当」公開「量がすごすぎる」「全部が大きい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの小倉優子が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への弁当を公開した。
【写真】42歳3児のママタレ「ボリュームたっぷり」野球部長男への“白米1合”弁当
小倉は「中学二年生野球部男子のお弁当です」とつづり、長男へのお弁当を投稿。「白米一合」「メインはムネ肉ソテー！」とも記し、大きな弁当箱に大量のご飯、大きな鶏胸肉のソテー、ウインナー、さくらんぼとキウイが入った豪華な弁当を公開している。なお、弁当のほかにもパウンドケーキやチーズが準備されている。
この投稿には「量がすごすぎる」「こんなに食べてくれるなんて嬉しい」「全部が大きい」「ボリュームたっぷり」などといった反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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◆小倉優子、野球部長男への弁当公開
小倉は「中学二年生野球部男子のお弁当です」とつづり、長男へのお弁当を投稿。「白米一合」「メインはムネ肉ソテー！」とも記し、大きな弁当箱に大量のご飯、大きな鶏胸肉のソテー、ウインナー、さくらんぼとキウイが入った豪華な弁当を公開している。なお、弁当のほかにもパウンドケーキやチーズが準備されている。
◆小倉優子の投稿が話題
この投稿には「量がすごすぎる」「こんなに食べてくれるなんて嬉しい」「全部が大きい」「ボリュームたっぷり」などといった反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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