【モデルプレス＝2026/05/12】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。おかずがたっぷりと入った弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「野菜もお肉も盛りだくさん」ゆで卵・ひじき・チャーシューなどの栄養満点弁当◆織田信成、手作り弁当披露織田は「＃弁当作り」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。ひじきの煮物、ベーコンの炒め物、焼売、ブロッコリー、ゆで卵