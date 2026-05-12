4児の父・織田信成、おかずたっぷり弁当公開 ゆで卵・チャーシューなどのメニューに「健康的で美味しそう」「満足感ありそう」の声

4児の父・織田信成、おかずたっぷり弁当公開 ゆで卵・チャーシューなどのメニューに「健康的で美味しそう」「満足感ありそう」の声