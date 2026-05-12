4児の父・織田信成、おかずたっぷり弁当公開 ゆで卵・チャーシューなどのメニューに「健康的で美味しそう」「満足感ありそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。おかずがたっぷりと入った弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「野菜もお肉も盛りだくさん」ゆで卵・ひじき・チャーシューなどの栄養満点弁当
織田は「＃弁当作り」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。ひじきの煮物、ベーコンの炒め物、焼売、ブロッコリー、ゆで卵、チャーシューが入ったおかずが沢山入った弁当ショットとなっている。
この投稿には「健康的で美味しそう」「栄養満点ですね」「おかずたっぷり」「満足感ありそう」「食べたい」「長男くんのお弁当かな？」「野菜もお肉も盛りだくさん」などといった反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「野菜もお肉も盛りだくさん」ゆで卵・ひじき・チャーシューなどの栄養満点弁当
◆織田信成、手作り弁当披露
織田は「＃弁当作り」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。ひじきの煮物、ベーコンの炒め物、焼売、ブロッコリー、ゆで卵、チャーシューが入ったおかずが沢山入った弁当ショットとなっている。
◆織田信成の投稿が話題
この投稿には「健康的で美味しそう」「栄養満点ですね」「おかずたっぷり」「満足感ありそう」「食べたい」「長男くんのお弁当かな？」「野菜もお肉も盛りだくさん」などといった反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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