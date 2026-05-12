【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが5月11日、自身のInstagramを更新。次男で俳優の中山脩悟との2ショットを披露し、話題となっている。【写真】中山秀征の58歳元宝塚美人妻「ご両親の遺伝子感じる」イケメン次男と密着ショット◆白城あやか、次男・中山脩悟との2ショット披露白城は「昨日の ＃母の日 秀ッチョと次男から〜」とつづり、写真を投稿。明るいグリーンの生