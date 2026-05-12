中山秀征の妻・白城あやか「秀ッチョと次男から」母の日プレゼント＆イケメン次男との2ショット公開「センス抜群」「そっくり」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが5月11日、自身のInstagramを更新。次男で俳優の中山脩悟との2ショットを披露し、話題となっている。
【写真】中山秀征の58歳元宝塚美人妻「ご両親の遺伝子感じる」イケメン次男と密着ショット
白城は「昨日の ＃母の日 秀ッチョと次男から〜」とつづり、写真を投稿。明るいグリーンの生地に白い花の絵が細かく描かれたトートバッグと、ラウンド型の花のアレンジメント、ピンク色の包み紙に包まれたカーネーションを並べた写真を披露している。また、続く写真ではトートバッグを手に持つ白城と、カーネーションを入れた花瓶を持ち笑顔の脩悟の2ショットも公開している。
この投稿には「親子そっくりですね」「2人ともプレゼントのセンス抜群」「優しい瞳ですね」「とても素敵」「心温まりますね」「最高の家族」「ご両親の遺伝子感じる」などと反響が寄せられている。
白城は1998年に秀征と結婚。長男で俳優の中山翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
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【写真】中山秀征の58歳元宝塚美人妻「ご両親の遺伝子感じる」イケメン次男と密着ショット
◆白城あやか、次男・中山脩悟との2ショット披露
白城は「昨日の ＃母の日 秀ッチョと次男から〜」とつづり、写真を投稿。明るいグリーンの生地に白い花の絵が細かく描かれたトートバッグと、ラウンド型の花のアレンジメント、ピンク色の包み紙に包まれたカーネーションを並べた写真を披露している。また、続く写真ではトートバッグを手に持つ白城と、カーネーションを入れた花瓶を持ち笑顔の脩悟の2ショットも公開している。
◆白城あやかの投稿に反響
この投稿には「親子そっくりですね」「2人ともプレゼントのセンス抜群」「優しい瞳ですね」「とても素敵」「心温まりますね」「最高の家族」「ご両親の遺伝子感じる」などと反響が寄せられている。
白城は1998年に秀征と結婚。長男で俳優の中山翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
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