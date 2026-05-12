伝説的なSF映画『ウエストワールド』が、米ワーナー・ブラザースで新たに映画化されることがわかった。米が報じている。 脚本を手がけるのは、『ジュラシック・パーク』（1993）のデヴィッド・コープ。『ウエストワールド』は、作家・映画監督マイケル・クライトンが1973年に脚本・監督を務めたSF映画で、後にHBOの人気ドラマ「ウエストワールド」としても知られるようになった