「うたコン」家族に贈るうたキービジュアル 母の日に近い、5月12日（NHK総合よる７時57分〜）の「うたコン」は、「家族に贈るうた」と題し、親や子ども、兄弟や祖父母など、かけがえのない人への思いを歌った名曲の数々を届ける。絢香は、遠く離れた故郷の家族を思い作ったという「おかえり」を、海援隊は言わずと知れた名曲「母に捧げるバラード」を、King & Princeは、大切な人への愛を歌った「らいおんハー