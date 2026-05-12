

「うたコン」家族に贈るうたキービジュアル

母の日に近い、5月12日（NHK総合よる７時57分〜）の「うたコン」は、「家族に贈るうた」と題し、親や子ども、兄弟や祖父母など、かけがえのない人への思いを歌った名曲の数々を届ける。

絢香は、遠く離れた故郷の家族を思い作ったという「おかえり」を、海援隊は言わずと知れた名曲「母に捧げるバラード」を、King & Princeは、大切な人への愛を歌った「らいおんハート」を披露する。

また、現在肺がんの闘病を続ける山川豊は、兄・鳥羽一郎とともに出演。闘病中の支えになったという兄とのエピソードとともに、兄弟の絆を描いた「兄弟船」を二人で披露する。さらに去年、初孫が生まれおじいちゃんになった木山裕策は、家族への無償の愛を歌った「home」を、市川由紀乃は尊敬する島倉千代子が歌った「東京だョおっ母さん」を歌う。

貴重なアーカイブ映像とともに名曲を紹介する「うたのミュージアム」のコーナーは、「おかあさんといっしょ」を特集。「だんご３兄弟」で一世を風靡（ふうび）した速水けんたろう、茂森あゆみをはじめ、現在の歌のおにいさんやおねえさんも登場。世代を超えて、家族をつないで来た名曲の数々を紹介する。

絢香、King & Princeの最新曲に加え、真田ナオキは怒髪天の増子直純とともに話題曲を披露する。

「うたコン」 放送予定

５月12日（火）午後７時57分〜８時42分 （全国放送）※NHKONE 同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）があります。※NHK ホールから生放送司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演： 絢香、市川由紀乃、海援隊、木山裕策、King & Prince、真田ナオキ、鳥羽一郎、増子直純（怒髪天）、山川豊速水けんたろう、茂森あゆみ、花田ゆういちろう、ながた まや、佐久本和夢、アンジェ曲目（アーティスト 50音順）「おかえり」 絢香「OK! GO!」 絢香「東京だョおっ母さん」 市川由紀乃「母に捧げるバラード」 海援隊「home」 木山裕策「らいおんハート」 King & Prince「Waltz for Lily」 King & Prince「陽が沈む前に…」 真田ナオキ 増子直純（怒髪天）「兄弟船」 鳥羽一郎 山川豊「だんご３兄弟」 速水けんたろう 茂森あゆみ「ありがとうの花」 花田ゆういちろう ながた まや 佐久本和夢 アンジェ速水けんたろう 茂森あゆみ