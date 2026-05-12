山形県山形市の夏の風物詩・「山形大花火大会」は、ことしも、8月14日に開催されることが決まりました。有料の観覧席を去年から1500席増やすほか、新たに授乳室などが準備されます。ことしで47回目となる山形大花火大会は5月11日、山形市で花火大会協議会の総会が開かれ、ことしの事業計画が承認されました。例年同様に8月14日の午後7時に霞城公園で開演し、1時間30分の間に、およそ7000発を打ち上げます。ことしは8年ぶりに山形に