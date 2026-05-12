新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。このたび『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、お笑いコンビ・8.6秒バズーカーのはまやねんに独占密着。この模様は「ABEMA」にて全編無料配信中。2014年、中学の同級生だったタナカシングルとお笑いコンビ・8.6秒バズーカーを結成し、直後に「ラッスンゴレライ」のリズ