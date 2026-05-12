8.6秒バズーカー・はまやねん「また相方とラッスンゴレライ…」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。このたび『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、お笑いコンビ・8.6秒バズーカーのはまやねんに独占密着。この模様は「ABEMA」にて全編無料配信中。
2014年、中学の同級生だったタナカシングルとお笑いコンビ・8.6秒バズーカーを結成し、直後に「ラッスンゴレライ」のリズムネタで大ブレイクを果たしたはまやねん。当時は「１日22本とか仕事してた。寝る間ないというか移動の時しか寝れない」という多忙ぶりで、最高月収は500万円に達していたとか。しかしその後、コンビ名の「8.6秒」が８月６日の原爆投下日を意味するという憶測がネット上で飛び交い、反日疑惑が囁かれるように。芸人としての仕事は激減し、月収は８万円にまで落ち込んだ。この疑惑について、はまやねんは「僕ら『0.8秒と衝撃。』っていうバンドがめっちゃ好きやった。それで『〇〇秒』にしようとなった」と説明。さらに漫画『頭文字D』の主人公が乗る車「ハチロク」から数字を取り、スタイリッシュすぎるため濁点のつく「バズーカー」を足しただけだと、コンビ名の由来を明かした。その上で、番組スタッフから「陰謀論は嘘ですか？」と問われたはまやねんは、「嘘です」とキッパリ否定。「なんでそんな意味わからんことを信じるんやろって思ってました。謎が多かったです、世間に対して」と率直な胸の内を語る。
活躍の場を失ったはまやねんは、知人から紹介されたキッチンカーを始め、現在は全国のイベントやフェスを駆け回って生計を立てている。2022年に購入したキッチンカーでの総移動距離は、地球２周半に相当するおよそ10万キロ。「去年は売り上げ1000万円くらい。食っていけない月もあるし、貯金を崩す月もある」と現在の生活を明かす。番組では、鳥取県で行われたフェスへの出店にも密着。２日間の売り上げは約11万円で、出店料や移動費などを差し引くと、およそ30万円の赤字という厳しい結果に終わったものの、「（赤字になったことは）山ほどあります。でもこれぐらいだったらまだ耐えたな」と前向きな姿勢を見せた。
そして、現在は東京・渋谷区の家賃８万2000円の部屋で一人暮らしをしているはまやねん。スタッフからの「芸人とキッチンカー、どっちがしたい？」という質問には、「芸人やりたいですけどね。お笑いはめっちゃ好きです」「普通にまた一緒に、相方と『ラッスンゴレライ』できるようになればいいと思う」とお笑いへの思いを吐露。
ブレイクからおよそ10年。キッチンカーで全国を回りながら、再び舞台に立つ日を夢見て走り続けるはまやねんの姿は、現在も「ABEMA」にて無料で視聴可能。
（C）AbemaTV, Inc.
2014年、中学の同級生だったタナカシングルとお笑いコンビ・8.6秒バズーカーを結成し、直後に「ラッスンゴレライ」のリズムネタで大ブレイクを果たしたはまやねん。当時は「１日22本とか仕事してた。寝る間ないというか移動の時しか寝れない」という多忙ぶりで、最高月収は500万円に達していたとか。しかしその後、コンビ名の「8.6秒」が８月６日の原爆投下日を意味するという憶測がネット上で飛び交い、反日疑惑が囁かれるように。芸人としての仕事は激減し、月収は８万円にまで落ち込んだ。この疑惑について、はまやねんは「僕ら『0.8秒と衝撃。』っていうバンドがめっちゃ好きやった。それで『〇〇秒』にしようとなった」と説明。さらに漫画『頭文字D』の主人公が乗る車「ハチロク」から数字を取り、スタイリッシュすぎるため濁点のつく「バズーカー」を足しただけだと、コンビ名の由来を明かした。その上で、番組スタッフから「陰謀論は嘘ですか？」と問われたはまやねんは、「嘘です」とキッパリ否定。「なんでそんな意味わからんことを信じるんやろって思ってました。謎が多かったです、世間に対して」と率直な胸の内を語る。
そして、現在は東京・渋谷区の家賃８万2000円の部屋で一人暮らしをしているはまやねん。スタッフからの「芸人とキッチンカー、どっちがしたい？」という質問には、「芸人やりたいですけどね。お笑いはめっちゃ好きです」「普通にまた一緒に、相方と『ラッスンゴレライ』できるようになればいいと思う」とお笑いへの思いを吐露。
ブレイクからおよそ10年。キッチンカーで全国を回りながら、再び舞台に立つ日を夢見て走り続けるはまやねんの姿は、現在も「ABEMA」にて無料で視聴可能。
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