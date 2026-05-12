俳優の山下智久（41）が主演を務める映画「正直不動産」が、5月15日に公開される。山下智久は明大商学部卒 学力アップを陰で支えた城田優とのファミレス勉強人気コミックを実写化したもので、山下演じるウソをつけなくなってしまった不動産会社の営業マンが、誠実さを武器に奮闘する姿を描いた、NHKのドラマシリーズの劇場版だ。「連続ドラマ版は2022年と24年に放送。22年のドラマ版がかなり好評で、当初、映像ソフト化の予定