春の近畿大会への出場権をかけた各府県大会もいよいよ大詰め。５月１０日（日）には、大阪と和歌山で代表権をかけた決勝が行われました。また開催地として３校が出場する京都では、３位決定戦と決勝が行われて各府県の代表校が出揃いました。 【写真を見る】逆転に次ぐ逆転…両校の選手たちの表情は？ 大阪大会決勝は履正社ＶＳ関大北陽 大阪大会決勝は、今年度の選抜大会に優勝した大阪桐蔭とともに、近年、大阪の高校野球