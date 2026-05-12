春の近畿大会への出場権をかけた各府県大会もいよいよ大詰め。５月１０日（日）には、大阪と和歌山で代表権をかけた決勝が行われました。また開催地として３校が出場する京都では、３位決定戦と決勝が行われて各府県の代表校が出揃いました。

【写真を見る】逆転に次ぐ逆転…両校の選手たちの表情は？

大阪大会決勝は履正社ＶＳ関大北陽

大阪大会決勝は、今年度の選抜大会に優勝した大阪桐蔭とともに、近年、大阪の高校野球界をリードしてきた履正社とその大阪桐蔭を準決勝で破った古豪・関大北陽の対戦となりました。

序盤から決勝戦独特の緊張感が両チームの守備陣に襲い掛かります。

先制したのは履正社。２回、関大北陽の先発加藤篤紀投手の制球の乱れをついて、ヒットに四死球を絡めてノーアウト満塁のチャンスをつくると、２人目の山本新太投手から１番岩本倫之介選手が押し出しのデッドボール。さらに関大北陽の守備の乱れもあって、幸先よく３点をリードします。

一方の関大北陽も反撃します。４回に７番堂上航太郎選手のタイムリースリーベースで１点を返すと、５回、相手のミスに乗じて一気に試合の流れを引き寄せます。

この回から登板した履正社の２人目福冨虎太郎投手にプレッシャーをかけて、ノーアウト１塁２塁とチャンスをつくると、急遽登板した３人目の加賀田蒼介投手から２番尾崎誠斗選手が３塁線へ絶妙のバント、これが内野安打となってノーアウト満塁とチャンスをひろげます。

ここで３番武志豪大選手のあたりは、ぼてぼてのファーストゴロ。加賀田投手のカバーがわずかに遅れて、またしても内野安打となります。

３対２となってなおもノーアウト満塁で続く４番京田脩翔選手のあたりはセンターに抜けそうな強烈なゴロ、セカンドの岩本選手が反応よく捕球しますが、ダブルプレーを狙ったショートへの送球が乱れてしまいます。３対３となって再びノーアウト満塁、こうなると関大北陽の勢いは止まりません。

続く５番中村親太朗選手は押し出しのフォアボール、さらに６番佐藤陽向選手はセンターへの犠牲フライ。この回さらに１点を加えて６対３と一気に逆転しました。

関大北陽が逆転も…履正社は焦らず反撃

思わぬ形で逆転を許した履正社。しかし、さすがは全国制覇の実績もある実力校、キャプテンの辻竜乃介選手が「嫌な形で逆転はされたが、ベンチに落ち込んだ空気はなかった。（流れが）悪い時でも同じようにやろうとみんなに強調していた。そういうところが、その後のチャンスにつながったと思う」と振り返ったように、焦らず反撃していきます。

６回、２番竿谷凛斗選手の犠牲フライで１点をかえし、６対４と２点差につめよると、８回には、前日の準決勝で大阪桐蔭を相手に好リリーフを見せた関大北陽の３人目、大鶴颯音投手をせめてツーアウトながら２塁３塁と一打同点のチャンスをつくります。

ここでバッターボックスにはキャプテンの３番辻選手。辻選手は期待に応えてレフトへのタイムリーヒット、サードランナーに続いてセカンドランナーもホームを狙います。

しかし、ここは関大北陽の守備が１枚上手でした。レフト荒瀬清志選手の好返球でセカンドランナーはホームタッチアウト、ぎりぎりのところで同点は許しません。

履正社に傾きかけていた試合の流れを押しとどめた関大北陽、その裏ツーアウトながら連続ヒットで１塁２塁とチャンスをつくります。ゲームの行方を決定づける大事な場面、しかし、ここは加賀田投手が踏ん張りました。続く３番武志選手を渾身の投球で打ちとった加賀田投手、６回以降は関大北陽に得点を許さず味方の反撃につなげました。

すると９回、履正社らしい思い切った攻撃で打線がこたえます。

１アウトから５番金光祥玄選手がフォアボールで出塁すると、つづく６番小杉悠人選手の場面で思い切ってスタートを切ります。小杉選手が、「相手の１番得意なストレート、ランエンドヒットのサインだったので迷わず振り抜いた。完璧な感触だった」と話した打球は、ライト線へのタイムリーツーベースヒットとなって、ついに履正社が６対６の同点に追いつきました。

９回で同点に…勝負の行方は？

この１打で試合の流れは再び履正社へ、この後エラーとフォアボールで１アウト満塁とチャンスをひろげると、途中出場の９番川口壱茶選手がレフトへ犠牲フライ。７対６と履正社が土壇場で再逆転に成功しました。

それでも差は１点、関大北陽も９回裏の攻撃に全てをかけます。

しかし、ここは、この回から登板した履正社のエースナンバー「１」を背負った木村颯投手が立ちふさがりました。

「９回は、登板するつもりで準備をしていた。必ず逆転してくれると信じていた。みんながつないでくれたマウンド、絶対に抑えるという強い気持ちであがった」と話した木村投手、見事な投球で関大北陽に付け入るスキを与えませんでした。３者凡退に打ち取ってゲームセット。

「試合終盤で優勝が見えそうになった場面、うちの選手たちは、気持ちが高揚しすぎてしまうところがあったが、履正社さんは、（逆転されても）最後までどっしりと構えて戦っておられた。さすが実力校、大阪桐蔭さん同様にまだまだ大きな差を感じた」と話した関大北陽・辻本忠監督。

「いろいろ課題があった大会だったが、最終的に優勝に結びつけられたのは収穫。自信を胸にこの後の近畿、夏の大阪大会につなげていきたい」と締めくくった履正社・多田晃監督。

大阪大会決勝は、履正社が実力校の底力を見せつけて関大北陽に逆転勝利、１０年ぶりの春の大阪大会優勝で近畿大会への出場権を手にしました。

春季近畿大会の出場校が出そろう

そのほかの地区では、同じ１０日（日）に行われた和歌山大会決勝戦で、強力投手陣を擁する耐久を打ち崩して９対３と勝利した智辯和歌山と、９日（土）に行われた畝傍との決勝戦に２１対２と圧勝した天理が近畿大会の出場権を獲得。天理は、選抜大会準優勝のライバル・智辯学園を準々決勝での直接対決で下しての優勝です。

開催地として３校が出場する京都では、１０日（日）行われた立命館宇治との決勝戦に９対５と勝利した龍谷大平安と準優勝の立命館宇治、３位決定戦で東山に４対２で競り勝った京都外大西が出場権を獲得しました。

それぞれ優勝校が近畿大会に出場する兵庫と滋賀では、４日（月・祝）と６日（水・祝）に行われた決勝戦で勝利した報徳学園と滋賀学園が出場権を手にしています。

【春季近畿大会出場校 ５月２３日（土）～わかさスタジアム（京都）】

▼滋賀 滋賀学園

▼奈良 天理

▼和歌山 智辯和歌山

▼大阪 履正社

▼兵庫 報徳学園

▼京都 龍谷大平安、立命館宇治、京都外大西