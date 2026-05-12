ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したと１２日、両球団が発表した。

ＤｅＮＡはコックスが左肘手術で今季絶望となり、デュプランティエがコンディション不良で離脱。中継ぎ投手も手薄で、１１日まで勝率５割で４位からの浮上を狙うチームにとって投手力強化が急務だった。

山本は京都翔英高−ＢＣ・滋賀から２０１７年度ドラフト９位で入団、２３年に７１試合、２４年に１０４試合に出場して主力捕手になり、昨季は１０８試合に出場した。今季は２８試合に出場。ここまで打率・２２７、１本塁打、８打点をマークしていた。前カードの阪神３連戦にも３戦とも出場し、うち２試合でスタメンマスクをかぶった。

尾形は学法石川から１７年度育成ドラフト１位でソフトバンクに入団した右腕。２０年に１軍初登板を果たし、昨季は自己最多の３８試合に登板。１勝１敗、５ホールド、防御率４・６７の成績を残した。今季はここまで１０試合に登板し０勝２敗、防御率３・００。井上は花咲徳栄から２０年度ドラフト１位でソフトバンクに入団。２３年に１５試合に出場したのが最高で、昨季は８試合に出場。プロ通算２８試合に出場し、打率・１８１、１本塁打、４打点。