イラストレーターのチャーさんの漫画「自分が作ったお弁当 食べてみたら〇〇が止まらなくなった」がインスタグラムで投稿されて以来、4900以上の「いいね」を集めて話題に。【漫画】本編を読む「今日、友達と外で食べるかも」と、長男が持っていかなかったお弁当。母がお昼に1人で食べてみると…という内容で、読者からは「予想外のホラー展開（笑）」「流行語が誕生しましたね！」「私もチャーさんのお弁当を食べてみたい」など