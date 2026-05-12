元TOKIOの山口達也さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】山口達也の最新ショット「本当にリーダーの1学年下ですか？」山口さんは「とても良い日」とつづり、2枚の写真を投稿。東京・浅草寺の雷門前で撮影したセルフィーを公開しています。特に変装はせず、人混みの中で爽やかな笑みを浮かべる山口さん。とても54歳には見えない若々しい姿です。この投稿には「相変わらず