「若返り半端ない」山口達也、最新ショット公開！ 「禿げてても男前やないかい！」「昔より爽やか？」
「若返り半端ない」山口達也、最新ショット公開！ 「禿げてても男前やないかい！」「昔より爽やか？」
元TOKIOの山口達也さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】山口達也の最新ショット
「本当にリーダーの1学年下ですか？」山口さんは「とても良い日」とつづり、2枚の写真を投稿。東京・浅草寺の雷門前で撮影したセルフィーを公開しています。特に変装はせず、人混みの中で爽やかな笑みを浮かべる山口さん。とても54歳には見えない若々しい姿です。
この投稿には「相変わらず顔はイケメン」「若返り半端ない」「禿げてても男前やないかい！」「本当にリーダーの1学年下ですか？」「かっこいい歳の取り方だな」「昔より爽やか？」といった声が寄せられています。
過去にもセルフィーを公開2月22日には、新幹線の停まる駅のホームで撮影したセルフィーを公開。服装がフォーマルだからか、ダンディな雰囲気を感じます。この投稿には「イケおじですな！」「やっぱりイケメン」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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