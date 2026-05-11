俳優の杏さん（40）が出演する自動車メーカーの新CMが公開され、車に乗って行ってみたいところや、人を思いやることの大切さを明かしました。車に乗って行ってみたいところについて杏さんは、「音楽を楽しみながらちょっと遠くにドライブに行ってみたいなと思います。東京だったらきれいな滝を目指しながらおいしいおそばを食べに行ったり、フランスでは犬も飼っているので、家族みんなで楽しめるような山、海、湖など、自然のある