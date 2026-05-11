俳優の杏さん（40）が出演する自動車メーカーの新CMが公開され、車に乗って行ってみたいところや、人を思いやることの大切さを明かしました。

車に乗って行ってみたいところについて杏さんは、「音楽を楽しみながらちょっと遠くにドライブに行ってみたいなと思います。東京だったらきれいな滝を目指しながらおいしいおそばを食べに行ったり、フランスでは犬も飼っているので、家族みんなで楽しめるような山、海、湖など、自然のあるところに行ってみたいなと思います」と話しました。

また、CMで描かれる“人を思いやる”というメッセージにちなみ、“人を思いやるって大事だな”と感じた、最近の出来事について杏さんは、「子どもたちと歩いていた時に、目の前で自転車から落とし物をされた方がいて、皆で叫びながら、“待ってー”と追いかけましたが間に合わず、子どもたちと一緒に交番に届けました。直接的なすぐの解決にはなりませんでしたが、今自分ができることをするって大事だなと思いました。これからも機会があったら迷わず行動をとる選択をしていきたいなと思いました」と明かしました。

杏さんが出演するのはVolvo XC40の新TVCMシリーズ『人を思いやる、あなたへ。』“安心を選ぶ”篇です。