芸能人ゴルフ大会「叙々苑カップ」が１１日、千葉県内のゴルフ場で開催され、音楽ユニット「ＤＥＥＮ」のボーカル・池森秀一（５６）が優勝。賞金１００万円などを獲得した。同大会は、叙々苑の創業５０周年を記念して７年ぶりに復活。細川たかし、石田純一、小島瑠璃子ら総勢４０人以上の豪華芸能人が参加した。池森は、スコア「７１．８」（ハンディキャップ・７．２）で１位。さらに、ハンディなしの純粋なスコアを競うベ