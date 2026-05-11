「R−1ぐらんぷり2009」王者でピン芸人の中山功太さんが、１１日、Ｘを更新。自身が、５日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演した際に、芸人の先輩から「いじめられた」体験を告白し、その後、WEBでの騒動を受け、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さんが謝罪したことを受け、心境を綴りました。 【写真を見る】【 中山功太 】?いじめ?騒動サバンナ・高橋茂雄さんの謝罪受け心境綴る「匿名によ