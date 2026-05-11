ファミリーマートは5月12日、「とろける食感 ぎゅっと桃」(210円)を全国の店舗で発売する。「とろける食感 ぎゅっと桃」(210円)○果汁48%の濃厚桃アイスバーが今年も登場国産フルーツを使用し持続可能な果実生産を支援する、プライベートブランド「ファミマル」の「産地と、コンビに、」シリーズ。福島県産桃の果汁を使用したアイスバーは「産地と、コンビに、」シリーズとして今年で4年連続の発売となる。今年は、福島県を代表す