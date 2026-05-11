東京・世田谷区で警視庁の警察官が軽トラックに乗った男を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕する際、拳銃を発砲。弾は軽トラックの天井にあたりました。深夜の住宅街をレッカー移動される軽トラック。荷台との間にある後部のガラスが割れています。警視庁によりますと、きのう午後6時半ごろ、世田谷区若林で不審車両として追われていた軽トラックがパトカーに衝突した後、電柱にぶつかり停止しました。男性巡査長（36）が運転手らを