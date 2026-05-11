【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の成田凌が10日、都内で開催された「FIFA ワールドカップ 2026 DAZN キックオフカンファレンス」に女優の桐谷美玲、元サッカー日本代表の内田篤人、アーティストのORANGE RANGE（RYO／HIROKI／YAMATO／NAOTO／YOH）とともに出席。成田が憧れのアーティストとの共演を喜んだ。【写真】32歳人気俳優、幼少期に“軸”としていた憧れのアーティスト◆成田凌＆桐谷美玲、DAZNアンバサダーに喜び大会のD