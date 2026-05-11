成田凌、アンバサダー就任＆憧れのアーティストと共演に喜び「軸に幼少期を過ごしていた」「こんな時があるなんて…」
【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の成田凌が10日、都内で開催された「FIFA ワールドカップ 2026 DAZN キックオフカンファレンス」に女優の桐谷美玲、元サッカー日本代表の内田篤人、アーティストのORANGE RANGE（RYO／HIROKI／YAMATO／NAOTO／YOH）とともに出席。成田が憧れのアーティストとの共演を喜んだ。
【写真】32歳人気俳優、幼少期に“軸”としていた憧れのアーティスト
大会のDAZNアンバサダーを務める成田は「わくわくが止まりません。こんな形でワールドカップにDAZNさんを通して関わらせていただくなんて夢のような時間。何が何だか分かっていないくらいの感じですけど（笑）。サッカー好きから、ワールドカップなら見るかなみたいな方もたくさんいらっしゃると思うので。全ての方にワールドカップを楽しんでいただけるように一生懸命頑張りたいと思っております」とコメント。「頭がこれでいっぱいです」と笑顔を見せた。
同じくDAZNアンバサダーを務める桐谷は「成田さんも言っていましたけど、わくわくが止まらないんですよね。毎日毎日、もう少しだって、いろんな情報とかを見るたびに、ドキドキしている自分がいます。うちは子どもがサッカーを始めたので、ワールドカップは子どもと一緒に楽しめるワールドカップだなと思っていて。子どもからお年寄りまで、みんなでサッカーを盛り上げていけたらいいなと思っています」と意気込みを語った。
また成田は「日本代表の優勝というものをもちろん願い、信じながらになりますけど、新たなスターが出てくるだろうし、ベテラン勢のドラマも見れるだろうし。104試合すべてにドラマがあると思うので、全部楽しみたいと思っております」と期待。続けて「こんな選手どこにいたのみたいな、どんなにサッカーを普段見ている人でも、突如として現れるのがワールドカップだと思うし。ワクワクすぎてそれしか出てこないですけど、全試合面白いと思うので、104試合楽しみたいと思っております」と笑顔を見せた。
桐谷は「ワールドカップって、普段はサッカーをそんなに見てないっていう方も一緒に盛り上がれる大会だと思うんですよね。みんなで盛り上げて見れたらいいなっていうのも思いますし、自分の推し選手とか、そういう選手を見つけて楽しむっていうのもいいんじゃないかなと思うので、本当に楽しみにしています」と話していた。
この日は、DAZNドリームリーダーを務める内田、アンセムアーティストを担当するORANGE RANGEも出席。ORANGE RANGEは今回、2006年のドイツ大会以来20年ぶりに本大会のための番組オリジナルアンセムを手掛けた。楽曲「1000%」について、成田は「サッカーとORANGE RANGEを軸に幼少期を過ごしていたので。こんな機会を（笑）」「こんな時があるなんてっていう。試合に向けての光景というか、サッカーの映像とともに、さっき袖から見ていましたけど、始まるんだなっていう気持ちになりますし。DAZNさんは毎日毎日番組が始まったらこれが流れて、試合前もこれが流れてっていう、気持ちの高まりがすごくあるかと思っております」とにっこり。桐谷は「聞いてすぐに口ずさめる、乗れる、盛り上がれる、一体感が生まれるっていうのが目に見えて分かるので。これをスタジアムとかいろんなところで、みんなで歌った時のパワーってすごいだろうなっていうのは感じますし、気持ちがどんどん高まっていきますよね」と話していた。（modelpress編集部）
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◆成田凌＆桐谷美玲、DAZNアンバサダーに喜び
大会のDAZNアンバサダーを務める成田は「わくわくが止まりません。こんな形でワールドカップにDAZNさんを通して関わらせていただくなんて夢のような時間。何が何だか分かっていないくらいの感じですけど（笑）。サッカー好きから、ワールドカップなら見るかなみたいな方もたくさんいらっしゃると思うので。全ての方にワールドカップを楽しんでいただけるように一生懸命頑張りたいと思っております」とコメント。「頭がこれでいっぱいです」と笑顔を見せた。
また成田は「日本代表の優勝というものをもちろん願い、信じながらになりますけど、新たなスターが出てくるだろうし、ベテラン勢のドラマも見れるだろうし。104試合すべてにドラマがあると思うので、全部楽しみたいと思っております」と期待。続けて「こんな選手どこにいたのみたいな、どんなにサッカーを普段見ている人でも、突如として現れるのがワールドカップだと思うし。ワクワクすぎてそれしか出てこないですけど、全試合面白いと思うので、104試合楽しみたいと思っております」と笑顔を見せた。
桐谷は「ワールドカップって、普段はサッカーをそんなに見てないっていう方も一緒に盛り上がれる大会だと思うんですよね。みんなで盛り上げて見れたらいいなっていうのも思いますし、自分の推し選手とか、そういう選手を見つけて楽しむっていうのもいいんじゃないかなと思うので、本当に楽しみにしています」と話していた。
◆成田凌、憧れのアーティストと共演で喜び
この日は、DAZNドリームリーダーを務める内田、アンセムアーティストを担当するORANGE RANGEも出席。ORANGE RANGEは今回、2006年のドイツ大会以来20年ぶりに本大会のための番組オリジナルアンセムを手掛けた。楽曲「1000%」について、成田は「サッカーとORANGE RANGEを軸に幼少期を過ごしていたので。こんな機会を（笑）」「こんな時があるなんてっていう。試合に向けての光景というか、サッカーの映像とともに、さっき袖から見ていましたけど、始まるんだなっていう気持ちになりますし。DAZNさんは毎日毎日番組が始まったらこれが流れて、試合前もこれが流れてっていう、気持ちの高まりがすごくあるかと思っております」とにっこり。桐谷は「聞いてすぐに口ずさめる、乗れる、盛り上がれる、一体感が生まれるっていうのが目に見えて分かるので。これをスタジアムとかいろんなところで、みんなで歌った時のパワーってすごいだろうなっていうのは感じますし、気持ちがどんどん高まっていきますよね」と話していた。（modelpress編集部）
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