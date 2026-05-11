5月11日 発表 OVAL GEAR animation studio オーバル・ギアは5月11日、アニメーション制作スタジオ「OVAL GEAR animation studio（オーバル・ギア アニメーションスタジオ）」の設立を発表した。 オーバル・ギア アニメーションスタジオは「AKIRA（アキラ）」など様々な作品を手掛ける漫画家および映画監督の大友克洋氏による新スタジオ。大友氏が長年培ってきた映像