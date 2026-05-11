2026年4月3日（金）から5日（日）までの3日間、横浜の街全体を舞台に開催され、合計約9万人を動員した『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（セントラル ミュージック アンド エンタテインメント フェスティバル ニーゼロニーロク）の海外公演の開催が決定した。『CENTRAL』の海外公演は昨年に続き、2年連続での実施となる。「日本の響きを世界へ」というコンセプトを掲げる『CENTRAL』にとって、海外公演の継続的